Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta sona erdi
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta, oynanan 7 karşılaşma ile sona erdi. Öne çıkan sonuçlar arasında Eczacıbaşı'nın Galatasaray'ı 3-0 ile geçtiği maç ve Beşiktaş'ın Aydın BBSK'ya 3-2 yenilmesi dikkat çekti.
Haftanın sonuçları şu şekilde:
Zeren Spor - Kuzeyboru: 3-1 (25-19, 25-17, 22-25, 34-32)
Türk Hava Yolları - İlbank: 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)
Nilüfer Bld. - Bahçelievler Bld.: 3-0 (25-18, 25-19, 25-18)
Beşiktaş - Aydın BBSK: 2-3 (18-25, 25-15, 25-15, 21-25, 14-16)
Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin: 3-0 (25-23, 25-17, 25-21)
Fenerbahçe Medicana - Göztepe: 3-1 (27-29, 25-17, 25-20, 25-17)
Aras Kargo - VakıfBank: 0-3 (23-25, 24-26, 23-25)
