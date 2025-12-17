Haberler

Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta sona erdi

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta, oynanan 7 karşılaşma ile sona erdi. Öne çıkan sonuçlar arasında Eczacıbaşı'nın Galatasaray'ı 3-0 ile geçtiği maç ve Beşiktaş'ın Aydın BBSK'ya 3-2 yenilmesi dikkat çekti.

VODAFONE Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta bugün oynanan 7 karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın sonuçları şu şekilde:

Zeren Spor - Kuzeyboru: 3-1 (25-19, 25-17, 22-25, 34-32)

Türk Hava Yolları - İlbank: 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)

Nilüfer Bld. - Bahçelievler Bld.: 3-0 (25-18, 25-19, 25-18)

Beşiktaş - Aydın BBSK: 2-3 (18-25, 25-15, 25-15, 21-25, 14-16)

Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin: 3-0 (25-23, 25-17, 25-21)

Fenerbahçe Medicana - Göztepe: 3-1 (27-29, 25-17, 25-20, 25-17)

Aras Kargo - VakıfBank: 0-3 (23-25, 24-26, 23-25)

