Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vodafone Park'ta tribünler full çekti

Vodafone Park'ta tribünler full çekti

Spor Haberleri

Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri doldurdu.

Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri doldurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Karagümrük, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken her iki takımın taraftarları da tribünleri doldurdu. Siyah-beyazlılar tribünlerin tamamını doldurarak takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verirken, Karagümrük taraftarı da 38 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez bir deplasman mücadelesinde tribündeki yerini aldı. 2 sezondur Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı ekibin taraftarları, ilk sezon pandemi sebebiyle, ikinci sezon da deplasman yasağı sebebiyle takımlarını deplasman karşılaşmalarında yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Karagümrüklüler saat 18.00 itibarıyla Gezi Parkı'nda buluşup, güvenlik önlemleri altında stada geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Vodafone Park Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title