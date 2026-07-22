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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Brezilya : Roberta, Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Lorena (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Luzia)

Japonya : Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura (Kojima, Fukudome, Shigihara, Sakae, Iwasawa, Kitamado, Akimoto, Yamaguchi)

Setler: 24-26, 25-22, 25-16, 25-20

Süre: 120 Dakika

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti.

Yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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