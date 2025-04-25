Vlahovic Fenerbahçe'den dünyaları istiyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, golcü listesinde yer alan Vlahovic'i kadrosuna katmak istiyor ancak oyuncunun beklentileriyle sarı-lacivertlilerin teklifleri uyuşmuyor.

20 MİLYON EURO İSTİYOR

Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmayı planlayan Kanarya, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i listenin ilk sırasına yazdı. 25 yaşındaki başarılı oyuncu öncelikle Avrupa'nın önde gelen 5 liginden birinde kariyerine devam etmek istiyor.

Vlahovic yıllık 20 milyon euro ve yüklü bir imza parası istiyor. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.