Vlahovic Fenerbahçe'den dünyaları istiyor
Fenerbahçe'nin golcü listesinde yer alan Dusan Vlahovic yıllık 20 milyon euro ve yüklü bir imza parası talep ediyor. Oyuncunun Juventus ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe, golcü listesinde yer alan Vlahovic'i kadrosuna katmak istiyor ancak oyuncunun beklentileriyle sarı-lacivertlilerin teklifleri uyuşmuyor.
20 MİLYON EURO İSTİYOR
Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmayı planlayan Kanarya, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i listenin ilk sırasına yazdı. 25 yaşındaki başarılı oyuncu öncelikle Avrupa'nın önde gelen 5 liginden birinde kariyerine devam etmek istiyor.
Vlahovic yıllık 20 milyon euro ve yüklü bir imza parası istiyor. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.