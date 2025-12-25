Haberler

Galatasaray Basketbol, Vladimir Micov'u sportif direktörlük görevine getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Vladimir Micov'u sportif direktör olarak atadı. Micov, 12 Ocak 2026'da yeni görevine başlayacak. Kulüp, Micov'un EuroCup zaferindeki katkısını vurguladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Vladimir Micov'un sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Micov'un 12 Ocak 2026'da yeni görevine başlayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2016 EuroCup şampiyonluğumuzun mimarları arasında yer alan eski oyuncumuz Vladimir Micov, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Sportif Direktörlüğü görevine getirilmiştir. 12 Ocak 2026'da başlayacağı görevinde Galatasaray basketboluna bu kez yönetici kimliğiyle katkı sağlayacak olan Vladimir Micov'a evine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Sarı-kırmızılı takımın EuroCup zaferine giden yolda önemli isimlerinden olan Micov, oyunculuk kariyerinde Sırbistan Milli Takımı, Laboral Kutxa, Buducnost, Armani Milano, Kızılyıldız ve CSKA Moskova gibi takımlarda mücadele etti.

Micov, 2022 yılında noktaladığı oyunculuk kariyerinin ardından 2025/26 sezonu başından itibaren KK Metalac Valjevo takımında sportif direktörlük görevini yürütmekteydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltındaki Sadettin Saran ifade verdi! İşte savcının talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak