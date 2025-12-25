Galatasaray Basketbol, Vladimir Micov'u sportif direktörlük görevine getirdi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Vladimir Micov'un sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Micov'un 12 Ocak 2026'da yeni görevine başlayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2016 EuroCup şampiyonluğumuzun mimarları arasında yer alan eski oyuncumuz Vladimir Micov, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Sportif Direktörlüğü görevine getirilmiştir. 12 Ocak 2026'da başlayacağı görevinde Galatasaray basketboluna bu kez yönetici kimliğiyle katkı sağlayacak olan Vladimir Micov'a evine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Sarı-kırmızılı takımın EuroCup zaferine giden yolda önemli isimlerinden olan Micov, oyunculuk kariyerinde Sırbistan Milli Takımı, Laboral Kutxa, Buducnost, Armani Milano, Kızılyıldız ve CSKA Moskova gibi takımlarda mücadele etti.

Micov, 2022 yılında noktaladığı oyunculuk kariyerinin ardından 2025/26 sezonu başından itibaren KK Metalac Valjevo takımında sportif direktörlük görevini yürütmekteydi. - İSTANBUL