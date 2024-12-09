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Vitraspor İlk Yarıda Öne Geçmesine Rağmen Gölcükspor'a Yenildi

Vitraspor İlk Yarıda Öne Geçmesine Rağmen Gölcükspor'a Yenildi
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Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 15. hafta mücadelesinde Vitraspor, ilk yarıda 1-0 öne geçtiği maçı Gölcükspor'a 4-1 kaybetti. İkinci yarıda Gölcükspor, Vitraspor'un 10 kişi kalmasından faydalanarak maçın ilerleyen dakikalarında üç gol daha atarak galip geldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup 15'inci hafta mücadelesinde Vitraspor ilk yarıya önde girdiği maçı yediği 4 golle kaybetti.

Bilecik Sentetik Sahada oynanan BAL 9. Grup 15'inci hafta mücadelesinde Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor ilk yarıya 1-0 önde girdiği maçın ikinci yarısından rakibi Gölcükspor'dan 4 gol yiyerek maçı kaybetti. Müsabakaya iyi başlayan Vitraspor maçın 222'inci dakikasında Eray Akdemir'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarında sonucu oldu. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Kocaeli temsilcisi Gölcükspor maçın 47'inci dakikasında Mahsum Yaşar'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu gol sonrası Vitraspor antrenörü Yılmaz Ayten kırmızı kart görerek, tribüne gönderildi. Maçın 73'üncü dakikasında Vitrasporlu Batuhan Dıraga direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra oyunun hakimiyetini eline alan konuk takım Gölcükspor, maçın 83'üncü dakikasında Muhammet Ali Aydın ve 88'inci dakikada Ömer Faruk Can'ın golleriyle durumu 3-1'e getirdi. Maçın 90+7'inci dakikasında Olcay Meydan skoru belirlene golü kaydetti. Maçı 4-1 kazanan Gölcükspor puanını 25'e çıkarırken, 29 puanlı Yeşil Yalovaspor'un ardından ikinci sırada yer aldı. Vitraspor ise 14 puanla kalırken, 16 takımlı grupta 11'inci sırada yer aldı.

Vitraspor ligin 13'üncü haftasında Darıca Gençlerbirliğispor'a konuk olacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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