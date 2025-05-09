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Vitor Pereira tarih yazıyor! Premier Lig'de ayın en iyisi seçildi

Vitor Pereira tarih yazıyor! Premier Lig'de ayın en iyisi seçildi
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Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı 19. sıradayken başına geçen Vitor Pereira, başarılı performansıyla takımını takımını 13. sıraya kadar yükseltti. Portekizli hoca, bu başarısıyla Premier Lig'de Nisan ayının teknik direktörü seçildi.

İngiltere Premier League ekibi Wolverhampton'u çalıştıran Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira, Premier Lig'de tarih yazıyor.

Takımın başına geçtiğinde takımı 19. sırada bulunaan ve küme düşme tehlikesi geçiren Wolves, Pereira ile şaha kalktı. Wolves'in başına geldikten sonra iyi bir ivme yakalayan Pereira ve öğrencileri, nisan ayında oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puan topladı. Son 8 maçta sadece 1 kez mağlup olan İngiliz ekibi, puanını 41'e yükselterek 13. sıralara kadar yükseldi ve küme düşmekten kurtuldu.

2 KEZ FENERBAHÇE DÖNEMİ

Vitor Pereira, 2015-16 ve 2021-22 sezonlarında Fenerbahçe'de görev yapmış, Sarı-lacivertlilerde çalıştığı ilk sezonda 2.07 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, son döneminde 1.60'lık puan ortalaması ile mücadele etmişti.

Vitor Pereira tarih yazıyor! Premier Lig'de ayın en iyisi seçildi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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