Viranşehir Belediyespor'da hedef 3. lig

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Viranşehir Belediyespor, 3.Lig Play-Off maçları Kayseri'de kampa girdi.

2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. ve 7. grupta oynanacak play-off müsabakaları, 2-6 Mayıs tarihleri arasında Kayseri ve Konya'da oynanacak. Viranşehir Belediyespor'un da mücadele edeceği müsabakalar sonrası her iki ilden finalist olan takımlar, daha sonra belirlenecek bir tarihte final müsabakası oynayacak olup kazanan takım TFF 3. Lig'e yükselmeye hak kazanacak. Viranşehir Belediyespor'un yanı sıra Bölgesel Amatör Lig 2. grupta yer alan 12 Bingölspor, Arapgirspor, Dersimspor, Siverek Belediyespor takımları Kayseri'de Play-Off müsabakalarını oynayacaklar. Play-Off maçlarının oynanacağı Kayseri'de kampa giren Viranşehir Belediyespor, Perşembe günü oynanacak Dersimspor maçı hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Seyithan Özdaş yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma, topla pas ve Çift kale maç çalışması yapan, Viranşehir Belediyesporlu futbolcular, idmanın son bölümünde Dersim maçının taktiği üzerinde durdu. Kritik maç öncesi yapılan antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Viranşehir Belediyespor Teknik Direktörü Seyithan Özdaş, Dersimspor maçı hazırlıklarına bu sabah yaptıkları idmanla başladıklarını belirterek, maç gününe kadar idmanların süreceğini söyledi. Takımda sakat ve cezalı futbolcularının bulunmadığını ifade eden Özdaş, takımının maça hazır olduğuna vurgu yaparak, ilk hedeflerinin Dersimspor maçını kazanıp, finale kalmak istediklerini kaydetti.

Kayseri'de oynanacak 3. Lig Play-Off maçlarında Viranşehir'i en güzel şekilde temsil etmek çok çalıştıklarının altını çizen Teknik Direktör Özdaş, "Oynanacak maçların zor geçeceğinin farkındayız. Gerek Viranşehir'de gerekse Kayseri'de tüm hazırlıklarımıza bu yönden gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Takımıma güveniyorum. Bunu başaracak potansiyel var. Büyük bir aksilik olmazsa buradan 3. lig takımı olarak dönmeyi hedefliyoruz. Çünkü Viranşehir 3. ligi fazlasıyla hak ediyor. İnşallah bunu el birliği ile başarıp, Şampiyonluğu başta Belediye Başkanımız Salih Ekinci olmak üzere tüm Viranşehir halkına armağan edeceğiz" dedi.

Viranşehir Belediyespor, Dersimspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde ve yarın yapacağı antrenmanın ardından maç saatini bekleyecek. - ŞANLIURFA