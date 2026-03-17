Haberler

Vinicius Junior tek hareketiyle 55 bin taraftarı çıldırttı

Vinicius Junior tek hareketiyle 55 bin taraftarı çıldırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City ile karşılaşan Real Madrid'de Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, attığı golün ardından tribünlere ''Ağlamayın'' işareti yaptı. Bu hareket İngiliz taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City ile Real Madrid, 3-0'ın rövanşında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

REAL MADRID ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye iyi başlayan Real Madrid, 20. dakikada penaltı kazandı. Kaleye giden topu koluyla çıkaran Bernardo Silva, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıda topun başına geçen Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior, hata yapmadı ve takımını öne geçirdi.

''AĞLAMAYIN'' HAREKETİ

Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan Vinicius Junior, Manchester Cityli taraftarlara karşı ''Ağlamayın'' şeklinde bir harekette bulundu. Yıldız ismin bu hareketi İngiliz taraftarlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. 55 bin Manchester City taraftarı oyununun başlamasının ardından topu ayağına alan Vinicius Junior'ı yoğun şekilde ıslıkladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

