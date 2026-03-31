Vincenzo Montella tarihe geçti

A Milli Futbol Takımı’nın Kosova ile oynadığı kritik karşılaşma, Vincenzo Montella için ayrı bir anlam taşıdı. İtalyan teknik adam önemli bir başarıya imza attı.

EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI TEKNİK DİREKTÖR

Montella, bu mücadeleyle birlikte A Milli Takım tarihine geçti. Başarılı çalıştırıcı, ay-yıldızlı ekibin başında en fazla maça çıkan yabancı teknik direktör oldu.

KRİTİK MAÇTA TARİH YAZDI

2026 Dünya Kupası yolunda oynanan Kosova karşılaşması, Montella’nın kariyerinde özel bir yere sahip olurken, bu rekor milli takım tarihine geçti.

İSTİKRARIN KARŞILIĞI

Göreve geldiği günden bu yana takımın başında istikrarlı bir şekilde görev yapan Montella, bu performansının karşılığını tarihi bir başarıyla aldı.