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Vincenzo Montella'nın koltuğu sallantıda: Yerine düşünülen isimler efsane

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TFF yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan antrenörü Vincenzo Montella ile bir toplantı yapma kararı aldı. Son Karadağ maçında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası Montella'nın görevine son verilmesi ihtimali artarken, Türk futbol kamuoyu milli takımın başına Türk bir teknik adamın getirilmesini talep ediyor. Adaylar arasında Fatih Terim, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi deneyimli teknik adamlar var.

TFF yönetiminin, Karadağ'a 3-1 yenildiğimiz maçın ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile bir araya gelerek toplantı yapacağı ve ona göre yol haritası çizeceği öne sürüldü.

KOLTUĞU SALLANTIDA

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verilmesi ihtimali giderek artıyor. Karadağ'a 3-1 mağlup olmanın ardından, Türk futbol kamuoyu, milli takımın başına Türk bir teknik adamın getirilmesini talep ediyor. İtalyan hocanın favori futbol sistemi olan forvetsiz oyun ise büyük eleştiri aldı. Son olarak Uluslar Ligi'nde Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye'nin performansı, teknik adam değişikliğini gündeme getirdi.

ADAYLARIN HEPSİ EFSANE

TFF'nin alacağı yeni karar merakla bekleniyor. Fatih Terim, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi deneyimli teknik adamlar, A Milli Takım için en güçlü adaylar arasında. Önümüzdeki günlerde, milli takımın başına kimin geleceği de büyük oranda netleşmiş olur.

Vincenzo Montella'nın koltuğu sallantıda: Yerine düşünülen isimler efsane
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMehmet Deniz:

Fatih Terim ve Şenol Güneş sakin ha ayrıca Abdullah Avci’da olmaz.Bunlarin devri bitti artik

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

Fatih terim aman almayın boş artık geçti

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Montella roma ile anlaşmış gibi ama kurnaz İtalyan tazminat koparma peşinde gibi..sabırla istifa etmesini bekleyin ve yakındır istifa etmesi.. eskiden efsane olan artık bozuk turşu gibi ihtiyarlar saz heyeti yerine milli takımın başına Sergen Yalçın getirilmeli ama tam yetki ile..

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Haber YorumlarıBükücü:

İsmail Kartal gelsin

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Haber YorumlarıAliya:

Sergen gelsin o olmazsa Yılmaz vuralı getirin.

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Haber YorumlarıFight4Freedom Fight4Freedom:

Sergen yada fatihi alırsanız bu günleri mumla ararsınız onların tek hedefi para güzel bir sözleşme yaparlar gerisi boş

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Haber YorumlarıFatih :

Okan ı getirin milli takımın başına. Milli görev.

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Haber Yorumlarıİstanbul 34:

İsmail Kartal bence iyi olur İsmail hoca milli takımı ucurur

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Haber YorumlarıNecati Nejdet:

Bence. Bu adam bile bile takımı yendirdi kovulup çıkış tazminat almak için italyan deyince bir düşün sakın yabancı antrenör almayın yabancı bizim futbolu bilmez gerçekten böyle

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Haber YorumlarıAhmet Ramazan LADİKLİ:

Kerem arda 2 kişi tercihleri yanlıştı . Barış Alper ilk 11 oynamaliydi malesef kalecimiz soğuk hava şartlarında oynamaya karşı tecrübeli değil usudugu için tüm şutları yedi

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