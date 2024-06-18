Üye Girişi
Haberler

Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Montella, "Şu anda keyifliyiz ama yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız" dedi. Galibiyeti Türk milletine armağan eden İtalyan teknik adam, "Çok mutluyuz. Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi bu galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından konuştu. Montella, "Şu anda keyifliyiz ama yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız" dedi.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle:

"YAPTIĞIMIZ FEDAKARLIKLARIN KARŞILIĞINI ALDIK"

"Çok mutluyuz. Çok fazla tesadüfün birleştiği bir gündü. Bayram, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu anda keyifliyiz ama yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız.

Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi

"GALİBİYETİ TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN EDİYORUM"

Öncelikle bu galibiyeti Türk milletine armağan etmek istiyorum. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Taraftarların desteği bizi daha güçlü kılıyor, lütfen böyle devam etsinler.

Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi

"HAYATIMIN EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

İlk 30 dakika hızlı oynadık. Gol de bulduk. Gole bakınca Ferdi ortalıyor, Mert bitiriyor. İki bekimizle gol attık. Sonrasında Arda'nın Kerem'in golleri de muhteşem... Çok mutluyuz. Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi bu galibiyet oldu."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vincenzo Montella Doğum Günü Gürcistan Türkiye Futbol Futbol Spor Haberler

AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında hayatını kaybetti

 Kazada 1 kişinin ölümüne neden olmuştu! Eylem Tok'tan sonra oğlunun duruşması da ertelendi

Kazada 1 kişinin ölümüne neden olmuştu! Eylem Tok'tan sonra oğlunun duruşması da ertelendi

 A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi

A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi

 İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
500

Yorumlar (1)

Veysel null:

Daha önce de söylediğim gibi montella şu anda milli takımın başında olabilecek en uygun teknik direktör, yenilse bile eleştirilmemek gerek, montella başarısızlık yaşarsa bile sahiplenilmeli çünkü oyuncularla en uygun iletişimi en iyi uzlaşmayı sağlayan adamdır diye düşünüyorum

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title