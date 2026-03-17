Vincenzo Montella, FenerbahçeGaziantep FK maçını takip etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu müsabakayı izleyenler arasındaydı. Montella, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Sarı-lacivertlilerde milli futbolcular Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu maça yedek kulübesinde başladı. - İSTANBUL

