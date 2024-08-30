Vincenzo Montella'dan büyük sürpriz! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu duyuruldu. Kadroda Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Emirhan Topçu ile Freiburg forması giyen Eren Dinkçi'nin yer alması dikkat çekti. 3 isim de ilk kez A Milli Takım'a çağırıldı.
A Millî Takımımızın, eylül ayında UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
3 İSİM İLK KEZ KADRODA
Teknik direktör Vincenzo Montella, açıkladığı kadroda 28 oyuncuya yer verdi. Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ile Mustafa Hekimoğlu ve Bundesliga ekiplerinden Freiburg'ta forma giyen Eren Dinkçi, ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı. Öte yandan Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre aday kadroda şu isimler bulunuyor: