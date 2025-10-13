Vincenzo Montella: 'Burada Oynama Garantisi Yok'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Burada kimsenin oynama garantisi yok. Bununla alakalı bir örnek vermem gerekirse de Mert Günok'la konuşup kendisinden tavsiye alabilirdi. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. O yüzden Berke'den de yaptıklarını açıklamasına dair bir beklentim var; 'ben bunları yaptım' demesini isterim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor