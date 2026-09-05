İtaliano'nun İlk Derbisinde Zafer: 2-1

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fenerbahçe karşısında çıktığı ilk derbiden galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano da bu maçla birlikte Süper Lig'de çıktığı ilk derbiden galip ayrılmayı başardı.

Siyah-beyazlıların başında 6'sı Avrupa kupaları, 4'ü ligde olmak üzere 10 maça çıkan İtalyan teknik adam, 8 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı