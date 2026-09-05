İtaliano'nun İlk Derbisinde Zafer: 2-1
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fenerbahçe karşısında çıktığı ilk derbiden galip ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fenerbahçe karşısında çıktığı ilk derbiden galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano da bu maçla birlikte Süper Lig'de çıktığı ilk derbiden galip ayrılmayı başardı.
Siyah-beyazlıların başında 6'sı Avrupa kupaları, 4'ü ligde olmak üzere 10 maça çıkan İtalyan teknik adam, 8 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı