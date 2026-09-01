Italiano: Vlahovic Aç, Biz de Açız, 3 Kulvarda En İyisini Yapacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada,

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çorum FK'yı 6-2 mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral kazandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İyi bir oyunla güzel bir skor aldıklarını fakat maç içerisindeki konsantrasyonlarının sürekli olması gerektiğini aktardı.

Sırp oyuncu Dusan Vlahovic'in performansına değinen İtalyan teknik direktör, "Eğer bir 9 numara maçta 3 gol atıyorsa iyi bir şeydir. Bunun yanı sıra geriye koşarak savunma yapıyorsa, bu müthiş bir şeydir. Kondisyonu arttıkça daha da iyi olacak. Kale önünde oldukça soğukkanlıydı. İlerleyen süreçte daha da iyi bir Dusan Vlahovic izleyeceğiz. Onunla Fiorentina'da müthiş bir 6 ay geçirdik. Golleriyle bizi taşımıştı. Genç, hırslı ve aç bir oyuncu. Bu formayı en iyi şekilde taşımak istiyor. Bugünkü performansı da bunun bir göstergesi. Ben de açım, o da aç. Kulüp, çalışanlar aç. Bu şekilde oynamaya devam edersek iyi sonuçlara ulaşacağız" diye konuştu.

"Anlaşılan lig boyunca bu durum devam edecek"

Süper Lig'de görev alan hakemler ve gündemde yer alan hakem hataları hakkında Italiano, "Hata yapılabilir. Ama bazı hatalar maçın kaderini değiştirir. Örneğin geçtiğimiz hafta Leandro Trossard'a yapılan ve cezalandırılmayan durumlar oyunun kaderini değiştirebilir. Anlaşılan lig boyunca bu durum devam edecek. Umarım her tarafta en az hatayla devam eder ve sürece çok fazla etki etmez" şeklinde konuştu.

"3 kulvarda da en iyisini yapmaya çalışacağız"

Oyun enerjilerini mücadele edecekleri tüm kulvarlara doğru bir şekilde yaymayı hedeflediklerini dile getiren Vincenzo Italiano, "Bu sezon 3 kulvarda oynayacağız. Herkesin hazır olup, işin içinde olması ve fırsat bulması gerekiyor. Tüm oyuncularımızı formda tutmak önceliğimiz. Transfer döneminin kapanmasına 3-4 gün kaldı. Kulüp çalışıyor ve bizi geliştirecek oyuncuları takıma katacaklardır. Oyuncularımızın enerjisini iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Bu durumlara dikkat ederek, elimizden gelenin en iyisini yaparak sezon boyunca yarışacağımız 3 kulvarda da en iyisini yapmaya çalışacağız" açıklamalarında bulundu.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımla önemli bir maça çıkacağız"

Kauno Zalgiris ve Corendon Alanyaspor mağlubiyetlerinin ardından toparlandıklarını söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, "Takımın 2 mağlubiyetten sonra gösterdiğimi reaksiyonu beğendim. Büyük takımlar böyle oynar. Bugün de goller attık ve moral anlamında iyi oldu. Haftaya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımla önemli bir maça çıkacağız. Ligin henüz 4. haftası, umarım iyi oynayıp güzel bir sonuç alabiliriz. Son maçlarını da izledim oldukça iyi bir kadroya sahipler. Elimizden gelen en iyisini yaparak iyi bir sonuç almaya çalışacağız" dedi.

Son olarak Junior Olaitan'ın performansı hakkında konuşan Italiano, sözlerini şu şekilde bitirdi:

"Kendisi büyük bir yetenek. Böyle çalışmaya ve kendisine inanmaya devam ederse bence çok daha iyi bir oyuncu olacak. Yeterli fiziğe ve mentale sahip bir oyuncu. Fakat asla konsantrasyonunu düşürmemesi gerekiyor. Onunla çok sık konuşuyorum. Bu sene başrol oyuncularımızdan bir tanesi olması gerekiyor. Umarım gösterdiği performansa devam eder."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı