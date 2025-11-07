Haberler

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, önemli oyuncularını bir sonraki maç için kaybetti. İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Fred, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Bu üç ismin cezalı duruma düşmesiyle teknik direktör Domenico Tedesco, bir sonraki karşılaşma olan Ferencvaros maçında önemli rotasyon sıkıntısı yaşayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalırken, üç oyuncusunu bir sonraki maç için kaybetti.

ÜÇ FUTBOLCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmada İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Fred sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İlk yarıda sarı kart gören İsmail Yüksek, bir sonraki karşılaşma olan Ferencvaros maçında forma giyemeyecek. İkinci yarıda kart gören Oosterwolde de cezalılar listesine eklendi. Maçın uzatma dakikalarında penaltı pozisyonuna yaptığı itiraz sonrası Fred, maç bitiminde sarı kart gördü ve o da cezalı duruma düştü.

FERENCVAROS MAÇINDA ÜÇ EKSİK

Bu üç ismin cezalı duruma düşmesiyle teknik direktör Domenico Tedesco, Ferencvaros karşılaşmasında önemli rotasyon sıkıntısı yaşayacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna 7 puanla devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
