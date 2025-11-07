Haberler

Viktoria Plzen Fenerbahçe son dakika penaltı pozisyonu penaltı mı değil mi? Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı hakemi kim?
Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen'e konuk oldu. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçın son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu ise tartışma yarattı. Peki, o pozisyon gerçekten penaltı mıydı? Ayrıca, Viktoria Plzen – Fenerbahçe maçının hakemliğini kim üstlendi?

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Son dakikalarda yaşanan penaltı tartışması futbolseverlerin gündemindeydi. Peki, Viktoria Plzen – Fenerbahçe maçında son dakika penaltı pozisyonu penaltı sayılmalı mıydı ve mücadelede düdük çalan hakem kimdi?

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇINDA TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU

UEFA Avrupa arenasında oynanan Viktoria Plzen - Fenerbahçe karşılaşmasında son dakikalarda yaşanan penaltı tartışması, futbol kamuoyunun gündemine oturdu. Mücadelenin bitimine az bir süre kala Fenerbahçeli Duran, rakip ceza sahasında yerde kaldı ve sarı-lacivertliler penaltı bekledi. Ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Pozisyon kısa süre içinde VAR odasından incelendi. VAR hakemlerinin uyarısıyla, maçın orta hakemi Allard Lindhout, monitörden pozisyonu tekrar izledi. Uzun süren değerlendirmenin ardından Hollandalı hakem, penaltı kararı vermedi. Bu karar, Fenerbahçe cephesinde büyük şaşkınlık yarattı.

HAKEMİN KARARI VE TEPKİLER

Pozisyon sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, saha kenarında yoğun şekilde itirazlarda bulundu. Takım oyuncuları da karara tepki gösterdi. Ancak VAR incelemesine rağmen hakem kararını değiştirmeyince maç devam etti. Sosyal medyada futbolseverler arasında pozisyonun penaltı olup olmadığına dair tartışmalar kısa sürede alevlendi.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Viktoria Plzen - Fenerbahçe mücadelesini yöneten isim Allard Lindhout oldu. Hollanda Futbol Federasyonu'na bağlı olan Lindhout, UEFA tarafından Avrupa kupalarında sıkça görevlendirilen hakemlerden biri olarak biliniyor. 1987 doğumlu tecrübeli hakem, Eredivisie'de uzun yıllardır düdük çalıyor ve disiplinli yönetimiyle tanınıyor.

