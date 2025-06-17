Viktor Faust, Rakibini İlk Raundda Nakavt Etti

Viktor Faust, Rakibini İlk Raundda Nakavt Etti
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Türk boks kulübü EC Boxing'in Ukraynalı ağır sıklet boksörü Viktor Faust, Almanya'nın Kiel kentinde düzenlenen boks galasında ABD'li rakibi Christopher Lovejoy'u ilk rauntta nakavt ederek önemli bir başarıya imza attı.

Türk boks kulübü EC Boxing'in Ukraynalı ağır sıklet boksörü Viktor Faust, ABD'li rakibi Christopher Lovejoy'u ilk rauntta nakavt etti.

Almanya'nın Kiel kentinde gerçekleştirilen boks galasında ringe çıkan Türk boks kulübü EC Boxing'in ağır sıkler boksörü Viktor Faust, önemli bir performansa daha imza atarak dünya sıralamasındaki yerini üst sıralara yükseltti. EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, muhteşem bir galibiyete daha imza attıklarını vurgulayarak, "Amerikalı rakibimiz 22 maçının 20'sini nakavtla sonlandırmış bir nakavt canavarıydı. Çok boksör onunla ringe çıkmaya korkuyordu. Fakat biz zirveye giden yolun dikenlerle dolu olduğunu bildiğimiz için kendisiyle ringe çıktık ve onu kendi silahıyla vurarak karşılaşmanın ilk raundunda nakavt ettik" dedi.

Bülent Başer: "El mi yaman, bey mi yaman gösterdik"

EC Boxing Başantrenörü Bülent Başer, rakibin dünya ringlerinde önemli bir isim olduğunu belirterek, "Biz de ona göre antrenman yaparak taktikler geliştirdik. Sporcumla aylarca rakibin kasetlerini izleyerek analizler yaptık. Rakibin tehlikeli olduğunu bildiğimiz için ilk fırsatta yatırmaya karar verdik ve bu düşüncemiz de mükemmel bir sonuç verdi" şeklinde konuştu.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da sporcuları Viktor Faust'un uzun kol avantajını iyi kullandığını vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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