Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

Güncelleme:
Galatasaray forması giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda Juventus ağlarına 1 gol göndererek takımına son 16 tur biletini getiren isimlerden biri olan Victor Osimhen, bu başarısının karşılığını aldı.

OSIMHEN HAFTANIN 11'İNDE

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Juventus maçında gösterdiği performansın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmeyi başardı.

UEFA tarafından açıklanan haftanın 11'i şu şekilde:

Jan Oblak, Davide Zappacosta, Odin Bjortuft, Edmond Tapsoba, Weston McKennie, Aurelien Thcouameni, Sandro Tonali, Kvara Kvaratskheila, Jens Petter Hauge, Victor Osimhen, Alexander Sörloth.

