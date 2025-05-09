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Victor Osimhen, Jardel'in rekorunu kırıyor

Victor Osimhen, Jardel'in rekorunu kırıyor
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig'de 27 maçta 24 gol atarak takımını zirveye taşıdı. Osimhen, kalan 5 maçta 2 gol daha atarsa Mario Jardel'in rekorunu kıracak. Nijeryalı yıldız, bu sezon Galatasaray'da çıktığı 37 resmi karşılaşmada 33 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle başrolü oynuyor.

TAKIMI SIRTLADI

İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 26 yaşındaki santrfor, 27 Süper Lig müsabakasında 24 gol atarak takımını sırtladı.

JARDEL'İN REKORUNU KIRACAK

Victor Osimhen, kalan 5 resmi maçta 2 gol daha atarsa sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.

Nijeryalı yıldız, bu sezon Galatasaray'da çıktığı 37 resmi karşılaşmada 33 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, 1 gol daha atması durumunda kulüp tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu Mario Jardel'i yakalayacak. Brezilyalı golcü Jardel, 2000-01 sezonunda Galatasaray'da 43 resmi maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.

Victor Osimhen, Jardel'in rekorunu kırıyor

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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