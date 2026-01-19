Haberler

Victor Osimhen İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından İstanbul'a döndü. Bugünkü antrenmanda yer alması beklenen Osimhen, sağlık durumunda bir sorun çıkmaması halinde Atletico Madrid maçına ilk 11'de başlaması planlanıyor. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu idmanda yakından takip edecek.

OSIMHEN İSTANBUL'A DÖNDÜ

Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'yla forma giyen Victor Osimhen'e yeniden kavuştu. Nijeryalı yıldızın İstanbul'a geldiği belirtildi.

BUGÜNKÜ İDMANDA YER ALMASI BEKLENİYOR

Osimhen'in Galatasaray'ın bugün gerçekleştireceği antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu idmanda yakından takip edecek.

ATLETICO MADRID MAÇI İÇİN İLK 11 SİNYALİ

Osimhen'in sağlık durumunda bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Atletico Madrid karşılaşmasına ilk 11'de başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Bakın Osimhen kötü topçu değil asla ama Okan yanlış yapıyor dediğimde Gs li fanatikler sanki onları kötülemek için yazıyorum sandılar. Liverpool maçından sonra sakatlıklar başlayacak ve puan kayıpları olacak dedim . Okan takımı sadece Osimhen üzerinden kuruyor. Böyle olunca puan kayıpları yaşanıyor. Bakın BJK ve FB maçlarına. Etrafımdaki Gs liler abi haklıymışsın dediler ama burdaki bazıları maalesef anlayamıyor. Gs ŞL elenirse ve 2 maç daha puan kaybederse o zaman Okan gitsin diye yalvarırsınız

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Oley oley oley. Üçlü çektirir şimdi size. Tüm sorunlar bitti. Her yer güllük gülistanlık.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

