Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! Gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in sözleşmesinde ocak ayında ayrılma ihtimaline dair bir madde olduğu iddia edildi. Osimhen'in başka bir takıma transfer olması durumunda bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibinin Cimbom'a 6.5 milyon euro tazminat ödeyeceği öne sürüldü.
Galatasaray'ın Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in sözleşmesinde istemesi halinde ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceğine dair bir madde olduğu iddia edildi.
6.5 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK
Haluk Yürekli'nin haberine göre; Napoli'nin ve Victor Osimhen'in gelen bir teklifi kabul etmesi üzerine Galatasaray'ın bu transferi veto etme hakkının olmadığı; ancak, bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'a 6.5 milyon euro tazminat ödenmesi koşulu olduğu belirtildi.
"KARAR VERİCİ GALATASARAY DEĞİL"
Yürekli, "Öğrendiğime göre Osimhen'in Ocak ayında çıkış maddesi varmış. Napoli diyelim Osimhen'i X kulübe sattı, Galatasaray'ın rızası olmasa da 6.5 milyon euro Galatasaray'a veriliyor ve çıkılıyor. Karar verici Galatasaray değil" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen ve sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımla 4 maça çıktı. 24 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.