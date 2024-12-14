Süper Lig devi Galatasaray'ın sakatlanan yıldızı Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.

SON KARARI OKAN BURUK VERECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, tedaviye olumlu cevap veren Nijeryalı golcünün Trabzonspor karşısında oynama ihtimali var. Adalesindeki ağrı ve batma geçti. Trabzonspor maçı öncesinde son kararı Okan Buruk verecek.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Victor Osimhen bugüne kadar Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı. Süre olarak da 989 dakika sahada kaldı. 10 kez fileleri sarsıp 5 de asist yaptı. Toplamda 15 defa tabelanın değişmesinde rol üstlendi.