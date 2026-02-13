Haberler

Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde vücut diliyle tartışmalara yol açan Victor Osimhen'in sahadaki sıkıntısı belirlendi. Nijeryalı oyuncunun istediği pasları alamadığı için rahatsızlık yaşadığı aktarıldı.

  • Victor Osimhen, son dönemde istediği pasları alamadığı için rahatsızlık yaşıyor.
  • Victor Osimhen, Galatasaray forması altında bu sezon 21 maçta 15 gol attı ve 1 asist yaptı.

Çaykur Rizespor maçı başta olmak üzere son dönemde vücut diliyle tartışmalara yol açan Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı.

İSTEDİĞİ PASLARI ALAMAMAKTAN RAHATSIZ

Milliyet'in haberine göre; Victor Osimhen, son dönemde istediği pasları alamadığı için rahatsızlık yaşıyor. Saha içinde yüksek motivasyona sahip olan ve gol atmak için yoğun çaba harcayan Osimhen'in hırsının pas alamamaktan kaynaklandığı belirtildi.

Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

OSIMHEN'İN HIRSI VE ARZUSU TAKIMA OLUMSUZ YANSIMIYOR

Kulüp kaynakları Victor Osimhen'in bu durumuna dikkat çekerek, "Osimhen her maçta gol atmak ve takıma faydalı olmak istiyor. Bazen istediği pasları alamıyor ve bu durum onu saha içinde olumsuz etkiliyor. Osimhen'in hırslı olması ve gol atma arzusu takıma olumsuz yansımıyor. Aksine arkadaşları da onun bu hırsından olumlu yönde etkileniyor" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Victor Osimhen, 15 gol attı ve 1 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDragoz:

türk futbol tarihinin en gereksiz transferi bu paralar verilen bir oyuncu takımın belkemiğidir skorların yarısısdır yokluğu felaketti varlığı 3 adım öne çıkarır varmı böyle bir durum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

Neymiş sıkıtısı gazı mı varmış. sırtını sıvazlayınm :)))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Erdoğan'a teşekküre gidip bir de fotoğraf paylaştı: Merak etmeyin
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Erdoğan'a teşekküre gidip bir de fotoğraf paylaştı: Merak etmeyin
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı