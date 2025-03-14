Victor Osimhen, Galatasaray'da kariyer rekoru kırdı

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Antalyaspor maçında adeta coştu. Osimhen, attığı gollerle bir de kariyer rekoru kırdı.

GALATASARAY'DA İLK HAT-TRICK

Yıldız forvet, sarı-kırmzılı takımının sahadan 4-0 galip ayrıldığı maçta 3 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray formasıyla ilk kez hat-trick yaptı.

GOL ORTALAMASINDA KARİYER REKORU

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 Süper Lig maçında 20 gol atan Victor Osimhen, profesyonel kariyerinde maç başına en yüksek gol ortalaması yakaladığı sezonu yaşıyor (0.91)

GOL KRALLIĞINDA DA ZİRVEDE

Karşılaşma öncesinde ligde 18 golü bulunan RAMS Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek'in 1 gol gerisinde ikinci sırada yer alan Osimhen, yaptığı bu hat-trick ile ligdeki gol sayısını 20'ye yükseltti ve gol krallığında da zirveye oturdu.