Victor Osimhen, Galatasaray'da kariyer rekoru kırdı
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor karşısında attığı 3 golle Türkiye'deki ilk hat-trickini yaptı. Osimhen bu golleriyle sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 22 Süper Lig maçında 20 gol attı. Gol krallığında zirveye yerleşen Nijeryalı golcü, profesyonel kariyerinde 0.91 ile maç başına en yüksek gol ortalaması yakaladığı sezonu yaşıyor.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Antalyaspor maçında adeta coştu. Osimhen, attığı gollerle bir de kariyer rekoru kırdı.
GALATASARAY'DA İLK HAT-TRICK
Yıldız forvet, sarı-kırmzılı takımının sahadan 4-0 galip ayrıldığı maçta 3 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray formasıyla ilk kez hat-trick yaptı.
GOL ORTALAMASINDA KARİYER REKORU
Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 Süper Lig maçında 20 gol atan Victor Osimhen, profesyonel kariyerinde maç başına en yüksek gol ortalaması yakaladığı sezonu yaşıyor (0.91)
GOL KRALLIĞINDA DA ZİRVEDE
Karşılaşma öncesinde ligde 18 golü bulunan RAMS Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek'in 1 gol gerisinde ikinci sırada yer alan Osimhen, yaptığı bu hat-trick ile ligdeki gol sayısını 20'ye yükseltti ve gol krallığında da zirveye oturdu.