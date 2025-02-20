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Victor Osimhen'den Galatasaray'a 20. Gol

Victor Osimhen'den Galatasaray'a 20. Gol
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, AZ Alkmaar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 6. golünü kaydederek toplam gol sayısını 20'ye çıkardı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, AZ Alkmaar maçıyla birlikte bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 6, toplamda da 20. golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 56. dakikasında ceza sahası içinde atılan uzun topta gelişine sert vuruş yapan Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

26 yaşındaki futbolcu böylece UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. golünü kaydetti. Trendyol Süper Lig'de de 14 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplamda gol sayısını da 20'ye çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 80. dakikada yerini genç futbolcu Berat Luş'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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