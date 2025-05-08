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Osimhen'in Galatasaray'a kazandırdığı paraya bakın

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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Osimhen, attığı gollerle takımına büyük bir finansal katkı sağladı. Nijeryalı yıldızın 2024-2025 sezonunda galibiyet ve beraberlik getiren golleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Galatasaray'a 35.6 milyon TL kazandırdığı belirtildi. Bu rakam, Galatasaray'ın kazandığı 136.13 milyon TL'lik performans gelirinin yaklaşık yüzde 26'sını oluşturuyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük fark yaratan Victor Osimhen finansal anlamda da dev bir katkı sağladı.

ÇUVALLA PARA KAZANDIRDI

Nijeryalı yıldız attığı gollerle, 2024-2025 sezonunda galibiyet ve beraberlik getiren golleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Galatasaray'a 35.6 milyon TL kazandırdı.

ORADA DA BİRİNCİ SIRADA

Bu rakam, Galatasaray'ın kazandığı 136.13 milyon TL'lik performans gelirinin yaklaşık yüzde 26'sını oluşturuyor. Osimhen, kulübüne sağladığı gelir açısından bu alanda 1. sırada yer alıyor.

SEZONA DAMGA VURUYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 33 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.

Osimhen'in Galatasaray'a kazandırdığı paraya bakın
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDöşemealtı Vapuru:

yani 1 m Euro ??

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