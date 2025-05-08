Osimhen'in Galatasaray'a kazandırdığı paraya bakın

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük fark yaratan Victor Osimhen finansal anlamda da dev bir katkı sağladı.

ÇUVALLA PARA KAZANDIRDI

Nijeryalı yıldız attığı gollerle, 2024-2025 sezonunda galibiyet ve beraberlik getiren golleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Galatasaray'a 35.6 milyon TL kazandırdı.

ORADA DA BİRİNCİ SIRADA

Bu rakam, Galatasaray'ın kazandığı 136.13 milyon TL'lik performans gelirinin yaklaşık yüzde 26'sını oluşturuyor. Osimhen, kulübüne sağladığı gelir açısından bu alanda 1. sırada yer alıyor.

SEZONA DAMGA VURUYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 33 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.