Victor Osimhen'den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydiği ve 5-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Nijeryalı yıldız sözlerine "Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz" diyerek başladı.

GALATASARAY TERCİHİ

Galatasaray'a gelmesi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Victor Osimhen "İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

ICARDI VE BATSHUAYI SÖZLERİ

Hücum hattında kimin oynayacağıyla ilgili soru üzerine Osimhen "Forma için bir mücadele yok. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte işbirliği yapacağız. Buraya gelirken de bu bana heyecan verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum" yanıtı verdi.

"ASİST SAYILMIŞ OLDU"

Sarı-kırmızılı takımın ikinci golü hakkında açıklama yapan Osimhen "Golü ben attım sandım ama Abdülkerim'in attığını söylediler. Benim ki asist sayılmış oldu" dedi.