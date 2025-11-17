Haberler

Victor Osimhen, Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülünde Finale Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından duyurulan yılın futbolcusu ödülünde finale kalan üç isimden biri oldu. Osimhen, PSG'den Achraf Hakimi ve Liverpool'dan Muhammed Salah ile birlikte ödül için yarışacak. Kazanan oyuncu, 19 Kasım'da Fas'ta ödülünü alacak.

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre, Osimhen'in yanı sıra Paris Saint-Germain'in Faslı oyuncusu Achraf Hakimi ile Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, yılın futbolcusu ödülü için finale kalan üç isim oldu.

Kazanan futbolcu, 19 Kasım Çarşamba günü, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

2023 yılında Victor Osimhen'in kazandığı yılın futbolcusu ödülü, geçen yıl Atalanta forması giyen bir başka Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'a verilmişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

Metruk binada yangın çıktı; ekipler yanmış cesetle karşılaştı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.