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Vezirköprü Offroad Mukavemet Etabı tamamlandı

Vezirköprü Offroad Mukavemet Etabı tamamlandı
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın 4. ayak yarışları başladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları başladı. İki gün sürecek organizasyonun ilk gününde orman etabı olan Mukavemet Etabı koşuldu.

Vezirsuyu Tabiat Parkı mevkiinde gerçekleştirilen yarışlara 21 araç ve 42 pilot katıldı. Zorlu parkurlarda mücadele eden sporcular, etapları başarıyla tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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