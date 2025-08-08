Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri Kortej Yürüyüşü ile Başladı

Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri Kortej Yürüyüşü ile Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Kunduz Yağlı Güreşleri, kortej yürüyüşü ile başladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve yerel yöneticilerin katıldığı etkinlikte, güreş ağaları ve güreşçiler de yer aldı.

19. Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri, ilçe merkezindeki kortej yürüyüşü ile başladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen yürüyüşe Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Kunduz Güreş Ağası Halil İbrahim Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Kunduz güreşleri için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen güreş ağaları, güreşçiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen kortejde davul, zurna eşliğinde protokol üyeleri, halkı selamlayarak Vezirköprü 15 Temmuz Demokrasi Parkı'ndan başlayarak Köprülü Mehmet Paşa Parkı'na kadar yürüdü. Kunduz güreş ağası Halil İbrahim Çiçek, Geleneksel Vezirköprü Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri için tüm halkı ve güreş severleri Kunduz Er Meydanı'na davet etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu

Özel uçakla geliyor! Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.