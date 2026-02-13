Haberler

Vezirköprü'de sağlık çalışanları voleybol turnuvası

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağlık çalışanları için düzenlenen voleybol turnuvası başladı. Açılış programına, ilçenin yöneticileri katıldı ve katılan takımlara başarılar dilekleri iletildi.

Yaklaşan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen voleybol turnuvası, başladı.

Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam ve Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven de katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Kaya, sporun birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Turnuvada, Vezirköprü'deki Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan sağlık çalışanlarından oluşan 10 takım mücadele ediyor. Final müsabakalarının 17 Şubat Salı günü oynanacağı turnuvada, karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlenecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
