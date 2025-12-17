Vezirköprü'de Öğretmenler Günü turnuvaları tamamlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen spor turnuvaları, sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen turnuvalarda öğretmenler, voleybol ve dart branşlarında mücadele etti.

Voleybol turnuvası Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğiyle, dart turnuvası ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Turnuvalarda dereceye giren takım ve sporcular, kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Ödül törenine Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile davetliler katıldı.

Voleybol turnuvasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dart turnuvasında ise Mustafa Yılmaz birinci oldu. Turnuva özel ödülü ise Hilal Çalışkan'a verildi.