Veteran futbolculardan anlamlı maç

İZMİR Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ege Veteranlar Futbol Federasyonu ve Türk Kızılayı İzmir Şubesi'nin, " Kızılay'a Kan Ver, Hayata Can Ver" sloganıyla düzenlediği başkanlar ve şöhretler karması maçı sezonun en anlamlı futbol karşılaşması oldu. Atatürk Stadı'ndaki organizasyonun başlama vuruşunu Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış birlikte yaptı. Keyif dolu anların yaşandığı maçta Murat Alaçayır, Sertan Vardar, Serkan Dökme, Yunus Altun, Levent Bayraktar, Ahmet Yakak ve İsmail Derse gibi çok sayıda eski futbolcu yıllar sonra çimlere yeniden ayak bastı.

Teknik direktörlüğünü Hüseyin Eroğlu'nun yaptığı Başkanlar Karması, Şöhretler Karması'nı ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta 4-2 mağlup etti. Böylesine önemli bir organizasyon içerisinde yer almaktan gurur duyduğunu belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olacak bir günü yaşadım. Kızılay, bu ülkenin çok önemli bir değeri ve gerçekten çok kutsal bir iş yapıyor. Kızılay'a destek olmak, herkesin görevi. Kampanyanın çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor