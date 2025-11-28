Haberler

Venezuela-Kolombiya Maçı Güvenlik Nedeniyle Ertelendi

Güncelleme:
2027 FIBA Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde Venezuela ile Kolombiya arasında oynanması planlanan karşılaşma, bölgedeki jeopolitik durum nedeniyle ertelendi. Maçın yeni tarihi henüz belirlenmedi.

Venezuela ile Kolombiya arasında oynanacak 2027 FIBA Dünya Kupası Amerika Elemeleri karşılaşması güvenlik nedeniyle ertelendi.

FIBA yaptığı açıklamada, erteleme kararının bölgedeki mevcut jeopolitik durum nedeniyle alındığını, bunun hem tüm paydaşların güvenliğini sağlamak hem de turnuvanın bütünlüğünü korumak amacıyla olduğu belirtildi.

Açıklamada, Venezula'nın başkenti Karakas'ta yapılacak maç için net bir tarih verilmezken karşılaşmanın 7 Temmuz 2026'ya kadar oynanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
