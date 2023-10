Veloturk Gran Fondo Çeşme Bisiklet Yarışı Başlıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Veloturk Gran Fondo Çeşme, 4-5 Kasım tarihlerinde koşulacak. Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve destekleriyle gerçekleştirilecek amatör yol bisikleti yarışında bisiklet tutkunlarını sporun ve doğanın tadını çıkarmanın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını coşkuyla kutlayacak. Yarışta kayıt gelirleri her yıl olduğu gibi, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılacak. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları uyarınca düzenlenecek yarış için elde edilen kayıt gelirleri her yıl olduğu gibi bisiklet sevgisini iyiliğe dönüştürmek için kurulan projeye aktarılacak ve ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilecek.

Geçen yıl Gran Fondo World Tour takvimine alınarak dünya şampiyonalarına katılmak için puan alınan yarışa ülkemizin ve dünyanın pek çok noktasından bisiklet dünyasının önemli isimleri katılacak. Her seviyeden bisikletçiye farklı kategorilerde yarışma imkanı sunan Veloturk Gran Fondo Çeşme'de 2 bine yakın bisikletçi pedal çevirecek. Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen yarış, 110 kilometre ve 63 kilometrelik parkurlarda iki farklı yarışa ev sahipliği yapacak. Organizasyonun ilk gününde 4 Kasım'da düzenlenecek açılış etkinliğinde renkli görüntüler oluşacak. Çeşme Merkezi'nde kurulacak Çeşme Gran Fondo EXPO alanı bisiklet tutkunlarının buluşma noktası olacak. 5 Kasım Pazar günü saat 08.00'de başlayacak yarışların ödül töreni aynı gün 13.30'da yapılacak.