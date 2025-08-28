Veljko Simic, Özbelsan Sivasspor'dan Sabah FC'ye Transfer Oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da Sırp sol kanat oyuncusu Veljko Simic, Azerbaycan takımlarından Sabah FC'ye transfer oldu.

Konu ile ilgili kulübün açıklamasında, sol kanat oyuncusu 30 yaşındaki Veljko Simic'in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kırmızı beyazlı kulüp, Veljko Simic'e yeni takımında başarı diledi.

Geçtiğimiz sezon Kıbrıs Rum Kesimi 1.Lig ekiplerinden Omonia Nicosia'dan transfer olan Simic, kırmızı-beyazlı forma altında 17 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 9 kez ilk 11'de görev alan 30 yaşındaki futbolcu 1 gollük katkı sağladı. - SİVAS