Veli Ozan Çakır, ITTF Asbaşkanlığına Seçildi

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunda (ITTF) asbaşkanlığa seçildi.

Genel müdürlüğün açıklamasına göre ITTF'nin 2029'a kadar görev yapacak yeni yönetimi, olağan genel kurul sonucu belli oldu.

15 adayın yarıştığı ve 188 ülkenin delegelerinin oy kullandığı seçimde ITTF asbaşkanları arasına giren Çakır, Türk masa tenisi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.