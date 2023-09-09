Vefa Küçük'ten Ali Koç'a: Sabah Ali başkan biraz ucuza kaçtı simit yedik

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul toplantısında Uğur Dündar'ın yerine Vefa Küçük başkanlık görevini üstlendi. Küçük, toplantıda esprili bir tavır sergileyerek, "Sabah, Ali başkan biraz ucuza kaçtı simit yedik ama olsun. Öğlen döner yiyeceğiz inşallah. Yani kulübün masrafları çok, azla yetinelim" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'na Uğur Dündar yerine Vefa Küçük başkanlık yaptı. Küçük, konuşmasında Ali Koç'a espiri yaparak yüzleri güldürdü.

"SABAH SİMİTLE KAHVALTI YAPTIK"

Esprili bir tavır sergileyen Vefa Küçük, "Sayın başkan ve yönetim kurulu, bizlere her türlü imkanı sunmayı düşündü. Sabah biraz ucuz oldu ama simitle kahvaltı yaptık. Öğle saatinde de inşallah döner dürüm ikram edecekler. Yani kulübün masrafları çok, azla yetinelim" dedi.