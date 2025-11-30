Vedia Nil Apak Anısına Yüzme Finali Tamamlandı

Türkiye Yüzme Federasyonu ile Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Vedia Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali" tamamlandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak anısına düzenlenen yarışa, 52 ilde faaliyet gösteren 236 kulüpten 1172 sporcu katıldı.

Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen ve 4 gün süren yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile federasyon temsilcileri tarafından verildi.

Arıcıoğlu, AA muhabirine, Trabzon'un güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Arıcıoğlu, spor şehri Trabzon'da Vedia Nil Apak anısına müsabaka düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu Altyapı Koordinatörü Salih Yıldız da 4 gün süren organizasyonda sporcuların üst düzey bir başarı sergilediklerini kaydetti.