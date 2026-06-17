Vedat Muriqi'e Prizren'de öğrencilerden büyük ilgi

Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, Prizren'deki Mustafa Bakiu İlköğretim Okulu'nun daveti üzerine bir araya geldiği öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, Prizren'deki Mustafa Bakiu İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Muriqi, yaşanan izdihama rağmen öğrencileri kırmayarak imza dağıttı, hatıra fotoğrafları çektirdi. Vedat Muriqi'nin öğrencilerle gerçekleştirdiği buluşma, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanırken, genç futbolseverler unutulmaz bir gün yaşadı.

Geçtiğimiz sezon İspanya'da Mallorca forması giyen Prizrenli golcünün, yeni sezonda Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia ediliyor. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı