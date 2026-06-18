Haberler

Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi ile prensipte anlaştığını ve oyuncunun sağlık kontrolü ile transfer görüşmeleri için bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a geleceğini duyurdu.

FENERBAHÇE anlaşmaya vardığı Kosovalı milli futbolcu Vedat Muriqi'in, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulüpten konuya dair yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Terminali'ne iniş yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

Hem Fener'in hem de G.Saray'ın yıldızlarını transfer ediyor
Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı

19 yaşındaki kız ailesine kabus yaşattı: Canlarını zor kurtardılar
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi

Çok sayıda ilde dev operasyon! Ele geçirilen miktara bakın
Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber

Dünyanın konuştuğu bu adam artık üzüntüden ağlamayacak
Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu