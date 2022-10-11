Vedat Muriqi, İspanya'da haftaya damga vurdu! Maçta yapabileceği her şeyi yaptı

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Mallorca deplasmanda Elche ile 1-1 berabere kaldı. Mallorca'nın forveti Vedat Muriqi, attığı gol, kaçırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kartla maça damga vurdu.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Elche sahasında Mallorca'yı konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona ererken, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Vedat Muriqi, maça damgasını vurdu.

PENALTI VURUŞUNDAN YARARLANAMADI

İlk olarak maçın 12. dakikasında Mallorca penaltı kazandı. Topun başına geçen Vedat Muriqi yaptığı vuruşta penaltı atışından yararlanamadı.

BERABERLİK GOLÜ MURİQİ'DEN

Ev sahibi ekip Elche, 15. dakikada Ezequiel Ponce'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Muriqi 71. dakikada bir kez daha penaltı noktasına geldi ve hata yapmayarak takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydetti.

85'DE OYUNDAN ATILDI

Mücadelenin 85. dakikasında Vedat Muriqi, rakibine yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Bu sonucun ardından Mallorca puanını 9'a, Elche ise 2'ye yükseltti.