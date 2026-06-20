Vedat Muriqi, çalışmalara başladı
Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, yeni sezon öncesi bireysel çalışmalara başladı. 32 yaşındaki forvet, Can Bartu Tesisleri'nde salonda çalıştı.
Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, yeni sezon öncesi bireysel olarak çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Vedat Muriqi, yeni sezon çalışmalarına erken start verdi. Bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne giden 32 yaşındaki forvet, salonda bir çalışma gerçekleştirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı