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Vedat Muriqi, çalışmalara başladı

Vedat Muriqi, çalışmalara başladı
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Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, yeni sezon öncesi bireysel çalışmalara başladı. 32 yaşındaki forvet, Can Bartu Tesisleri'nde salonda çalıştı.

Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, yeni sezon öncesi bireysel olarak çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Vedat Muriqi, yeni sezon çalışmalarına erken start verdi. Bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne giden 32 yaşındaki forvet, salonda bir çalışma gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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