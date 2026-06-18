Fenerbahçe Vedat Muriqi için İstanbul'a geliyor

FENERBAHÇE, prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin bu akşam saat 21.00'de İstanbul'da olacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı