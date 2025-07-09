Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı

Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı
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La Liga ekiplerinden Mallorca, Kosovalı golcü oyuncusu Vesat Muriqi'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu sıralar La Liga ekibi Mallorca'da mücadele eden Vedat Muriqi'nin ismi transfer döneminde pek çok takım ile anılıyordu. Kosovalı golcünün geleceği belli oldu.

4 YILLIK İMZAYI ATTI

Mallorca, 3 sezondur kadrosunda bulundurduğu Vesat Muriqi'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, ' Mallorca'da tarih yazmaya devam edecek. Vedat Muriqi ve RCD Mallorca, 2029'a kadar yenilenmek üzere yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.' ifadelerini kullanıldı.

Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı

MALLORCA PERFORMANSI

Transfer olduğu günden bu yana Mallorca 118 maçta giyen 31 yaşındaki Muriqi, 35 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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