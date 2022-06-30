Vedat Albayrak'tan altın madalya
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Milli judocu Vedat Albayrak, Akdeniz Oyunları erkekler 81 kiloda altın madalya kazandı.
Milli judocu Vedat Albayrak, Akdeniz Oyunları erkekler 81 kiloda altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde Albayrak, 81 kilo finalinde İtalyan Kenny Komi Bedel ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden milli judocu, altın madalyanın sahibi oldu.
Demirören Haber Ajansı / Spor