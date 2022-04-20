Vedaları çok uzun sürmedi! Premier Lig'e yükselen ilk takım belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vedaları çok uzun sürmedi! Premier Lig'e yükselen ilk takım belli oldu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

İngiltere Championship ekibi Fulham, Preston North End'i 3-0 yenerek bitime 4 maç kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi. Geçen sezon küme düşen Fulham, bir yıllık aranın ardından Premier Lig'e geri döndü.

İngiltere'de Premier Lig'e yükselen ilk takım Fulham oldu. Bir maç eksiği olan Fulham, ligin 43. haftasında sahasında Preston North End'i Mitrovic'in 9 ve 41, Carvalhonu'nun 34'te attığı gollerle 3-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Vedaları çok uzun sürmedi! Premier Lig'e yükselen ilk takım belli oldu

FARK 16

Puanını 86 yapan Fulham, 5 maçı kalan Nottingham Forest ile farkı 16'ya yükseltti ve geçen sezon veda ettiği Premier Lig'e geri dönmüş oldu.

28 PUAN

Geçen sezon Premier Lig'in en zayıf halkası olarak görülen Fulham, 38 maç sonunda topladığı 28 puanla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Championship Ligi, İngiltere Premier Lig, Fulham, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title