Vedaları çok uzun sürmedi! Premier Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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İngiltere Championship ekibi Fulham, Preston North End'i 3-0 yenerek bitime 4 maç kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi. Geçen sezon küme düşen Fulham, bir yıllık aranın ardından Premier Lig'e geri döndü.
İngiltere'de Premier Lig'e yükselen ilk takım Fulham oldu. Bir maç eksiği olan Fulham, ligin 43. haftasında sahasında Preston North End'i Mitrovic'in 9 ve 41, Carvalhonu'nun 34'te attığı gollerle 3-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
FARK 16
Puanını 86 yapan Fulham, 5 maçı kalan Nottingham Forest ile farkı 16'ya yükseltti ve geçen sezon veda ettiği Premier Lig'e geri dönmüş oldu.
28 PUAN
Geçen sezon Premier Lig'in en zayıf halkası olarak görülen Fulham, 38 maç sonunda topladığı 28 puanla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı.